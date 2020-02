Euro mit neuem Rekordhoch zum Leu

Bukarest (ADZ) - Der Wechselkurs Euro zu Leu hat am Donnerstag und anschließend am Freitag neue Rekordhochs erreicht. Die Nationalbank (BNR) veröffentlichte am Donnerstag einen Kurs von 4,7834 Lei für einen Euro, am Freitag wurden 4,8026 Lei/Euro verzeichnet. Der bisherige Höchstwert lag im November 2019 bei 4,7808 Lei für einen Euro. Premier Ludovic Orban hat am Donnerstagabend erklärt, dass die wirtschaftliche Situation „sehr stabil“ sei, die Tendenz zu einer leichten Abwertung sei in der gesamten Region zu beobachten.