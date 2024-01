Europawahl: 43 Prozent mitte- oder rechtsorientiert

Bukarest (ADZ) - Falls nächstes Wochenende Europawahlen wären, würde die PSD 30 Prozent der Stimmen der rumänischen Wähler erhalten, gefolgt von der PNL mit 20 Prozent, AUR mit 18 Prozent, USR mit 14 Prozent und SOS bzw. UDMR mit jeweils sechs, bzw. fünf Prozent, ergeht aus einer im Dezember von CIRA (The Center for International Research and Analyses) auf Antrag der PNL durchgeführten Umfrage. Die PMP, REPER, Forța Dreptei oder sonstige Parteien würden es mit zwei Prozent oder weniger der Stimmen nicht in die Europawahl schaffen.



29 Prozent der Befragten erklärten sich als mitteorientiert, 14 Prozent als rechts- und 13 Prozent als linksorientiert, wobei 44 Prozent keine Antwort diesbezüglich liefern konnten. Immerhin würden 53 Prozent der Teilnehmer sicher zu den Urnen gehen.



Die Liberalen hätten große Chancen, sich als einzige „glaubwürdige, seriöse Rechtspartei zu stabilisieren, deren Wachstum auch 2024 beibehalten wird“, erklärte PNL-Sprecher Ionuț Stroe.