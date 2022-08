Eurostat: Nur wenige Rumänen lesen Onlinenachrichten

Luxemburg (ADZ) – Nur 59 Prozent der Rumänen im Alter zwischen 16 und 74 haben im Jahr 2021 das Internet insbesondere für Onlinenachrichten benutzt, im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 89 Prozent, laut Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Somit liegt unser Land EU-weit an letzter Stelle, davor liegen Deutschland, Frankreich und Italien mit rund 63 Prozent, weit entfernt sind Finnland (93 Prozent), Litauen und Tschechien (jeweils 92 Prozent).



Im Vergleich zur letzten Umfrage aus dem Jahr 2016 ist sowohl bei Frauen, als auch bei Männern die Nutzung des Internets für Nachrichten um drei, bzw. zwei Prozent gestiegen, und zwar insbesondere bei Hochschulabsolventen (85 Prozent der Befragten). Ebenfalls ist die Internetnutzung seit 2016 gestiegen: im ländlichen Raum um vier Prozent, in den Städten um zwei Prozent. Am häufigsten würde die Alterskategorie 25-54 Jahre die Nachrichten online lesen (75 Prozent), bei der älteren Generation sind es nur 57 Prozent.