Ex-Außenminister zum Internationalen Gerichtshof

Bukarest (ADZ) - Präsident Klaus Johannis hat die Entlassungspapiere für den früheren Außenminister und bis dato Präsidialberater in außenpolitischen Fragen, Bogdan Aurescu, unterschrieben. Dieser soll kommende Woche seine Stelle als Richter am Internationalen Gerichtshof antreten. Aurescu hatte sich mit der Unterstützung von weiteren neun Ländern für das Richteramt an diesem wichtigsten Rechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen gegen den Kandidaten Russlands durchgesetzt, hinter dem nur China und Belarus standen. Sein Mandat an der internationalen Instanz im niederländischen Den Haag dauert neun Jahre.