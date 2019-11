Ex-Chef von Transelectrica festgenommen

Bukarest (ADZ) - Der Ex-Vorsitzende des Unternehmens Transelectrica, Marius Dănuț Carașol, wurde am Dienstag für 30 Tage in Untersuchungshaft genommen. Das Gericht des ersten Stadtbezirks Bukarest hat dem Haftantrag der Generalstaatsanwaltschaft stattgegeben. Carașol wird Betrug und Urkundenfälschung zur Last gelegt, er steht im Verdacht, sein Ingenieursdiplom falsifiziert zu haben, um Führungsstellen belegen zu können. Zwei seiner Immobilien und ein Bankkonto wurden in Beschlag genommen.