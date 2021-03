Ex-Geheimdienstchef wegen Unterschlagung in U-Haft

Bukarest (ADZ) – Der frühere langjährige Vizechef des Militärnachrichtendienstes, General a. D. Iulian Gherghe, ist am Wochenende wegen des Verdachts auf Unterschlagung und Falschbeurkundung im Amt verhaftet worden. Gherghe war erst vor einem Monat vom Staatsoberhaupt in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden.



Dem Zwei-Sterne-General a. D. wirft die Militärstaatsanwaltschaft vor, aus dem Kriegsfonds des Militärnachrichtendienstes knapp 180.000 Dollar unterschlagen zu haben, um damit ein Grundstück vor den Hauptstadttoren zu erstehen, auf dem er sich ein Haus bauen wollte. Den Ermittlern zufolge soll Gherghe das 2018 abgezweigte Geld zunächst ein Jahr lang in einem Safe aufbewahrt haben, bevor er es schließlich für den Grundstückkauf nutzte. Laut Presse, die sich auf den Ermittlungen nahestehende Quellen beruft, ist Gherghe inzwischen teilgeständig: Zwar räumte er ein, Mittel des Geheimdienstes unterschlagen zu haben, will sich diese indes bloß „geliehen“ und eine Teilsumme bereits rückerstattet haben.