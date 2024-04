Ex-Kreisratschef Buzatu unter Hausarrest

Vaslui (ADZ) – Der bisher wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit in Untersuchungshaft einsitzende PSD-Lokalpolitiker Dumitru Buzatu ist nun entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Der einflussreiche Ex-Kreisratschef von Vaslui darf auf seinem Gut in einem Dorf im eigenen Landeskreis wohnen, entschied das zuständige Gericht in Jassy/Ia{i, das die Einwände der Ankläger von der Antikorruptionsbehörde DNA und ihren Antrag auf Fortsetzung der Untersuchungshaft ablehnte. Die Instanz erlegte Buzatu allerdings auf, keinen Kontakt zu den Zeugen in seinem Verfahren aufzunehmen, vor allem zu seiner Kanzleichefin Ana Maria Obreja, die auch zugegen war, als die Verhaftung auf frischer Tat erfolgte. Buzatu soll laut DNA Schmiergeld in Höhe von 1,25 Millionen Lei vom Geschäftsmann Emil Savin kassiert haben – zehn Prozent des Werts eines Vertrags, den die Firma Savins mit dem Kreisrat laufen hatte. Beim Verlassen des Gefängnisses wollte sich Buzatu zu dem mutmaßlichen Korruptionsdelikt nicht äußern.