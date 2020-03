Ex-Minister Costache: Alle Bukarester werden getestet

Bukarest (ADZ) - Der inzwischen zurückgetretene Gesundheitsminister Victor Costache hat am Mittwochabend bekannt gegeben, alle Hauptstadtbewohner auf das neuartige Coronavirus testen lassen zu wollen. Wie Costache sagte, soll ein Pilotprogramm nach südkoreanischem Vorbild durchgezogen werden, das „mobile Teams, die von Tür zu Tür gehen“, vorsieht, um vor allem die Bewohner großer urbaner Räume testen zu lassen.



Der Staatssekretär im Gesundheitsressort, Nelu Tătaru, erläuterte seinerseits: Das Ministerium habe nach Beratungen mit dem Chef des Bukarester Klinikums für Infektionskrankheiten, Dr. Adrian Streinu-Cercel, beschlossen, das Programm kommende Woche anlaufen zu lassen, wobei als Erstes das gesamte in Bukarest tätige medizinische Personal getestet werden soll. Anschließend würden nacheinander die sechs Hauptstadtbezirke folgen. In einer zweiten Phase werde das Programm sodann auch auf weitere Städte ausgeweitet, fügte der inzwischen zu Costaches Amtsnachfolger Nominierte hinzu. Man verfüge endlich über eine höhere Testkapazität und sei daher bemüht, dem südkoreanischen Beispiel zu folgen, das sich als effizient erwiesen habe, so Tătaru.