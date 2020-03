Ex-Ministerin Pintea droht Suspendierung aus der PSD

Bukarest (ADZ) – Der wegen des dringenden Verdachts auf wiederholte Bestechungsannahme gegenwärtig in Untersuchungshaft sitzenden früheren Gesundheitsministerin Sorina Pintea droht das politische Aus:

Wie der Chef des PSD-Verbands Maramuresch, Gabriel Zetea, gegenüber der Presse klarstellte, will er auf der kommenden Vorstandssitzung die Suspendierung „Pinteas sowie aller in diesen Fall verstrickten Personen“ aus der Partei vorschlagen. Die Suspendierung habe bis zu einem rechtskräftigen Urteil der zuständigen Gerichtsinstanz zu gelten; darüber hinaus werde er den interimistischen PSD-Vorstand auch „um weitere politische Sanktionsmaßnahmen bei Korruptionsdelikten“ ersuchen, so Zetea.



Die inhaftierte 54-jährige PSD-Politikerin wurde am Montag indes für einige Stunden aus dem Polizeiarrest ins Bukarester Krankenhaus „Sf. Maria“ verlegt, nachdem sie über eine akute Verschlechterung ihres Gesundheitszustands geklagt und ihre Verteidiger unter Verweis auf ihre seltene Autoimmunkrankheit (Dermatomyositis/Lilakrankheit) eine ärztliche Untersuchung gefordert hatten. Das Krankenhaus „Sf. Maria“ entließ Pintea wenige Stunden später wieder in die Haft.