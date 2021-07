Ex-PSD-Schatzmeister zu fünf Jahren Haft verurteilt

Bukarest (ADZ) - Der frühere Abgeordnete und Schatzmeister der PSD, Mircea Drăghici, ist am Donnerstagnachmittag von einem Strafsenat des Obersten Gerichts- und Kassationshofes wegen Veruntreuung der staatlichen Parteienförderung zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt worden. Der Strafsenat des Obersten Gerichts erhielt damit das erstin-stanzliche, letzten Herbst gefällte Urteil in der Causa aufrecht und ordnete außerdem die Beschlagnahme eines Betrags von 19.000 Euro aus Drăghicis Vermögen an. Das Urteil ist rechtskräftig, der Verurteilte hat seine Haftstrafe bereits angetreten.Die Antikorruptionsbehörde DNA hatte dem früheren hocheinflussreichen PSD-Politiker zur Last gelegt, im Jahr 2019 Parteisubventionen veruntreut bzw. umgerechnet 380.000 Euro der staatlichen Zuwendung für die PSD unterschlagen zu haben, um sich damit eine Immobilie zu kaufen bzw. eine Zwei-Drittel-Anzahlung darauf zu leisten. Drăghici hatte zudem auch einen in Parteibesitz befindlichen Luxuswagen im Wert von über 300.000 Lei an ein Familienmitglied verkauft, wobei die Kaufsumme laut Korruptionsjägern erst über ein Jahr später auf den Parteikonten einging.