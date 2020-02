Ex-Schatzmeister Drăghici verlässt PSD wegen Skandal

Bukarest (ADZ) - Der gewesene Schatzmeister der PSD, Mircea Drăghici, ist am Dienstag nach 23 Jahren politischer Tätigkeit aus der Partei ausgetreten. Er wolle den Wiederaufbau der PSD nicht durch negative Geschichten der Vergangenheit belasten und habe eine radikale Entscheidung treffen müssen, so Drăghici. Er war 2019 von der Antikorruptionsbehörde DNA angeklagt worden, von den Mitteln der Partei etwa 450.000 Euro dazu genutzt zu haben, sich ein Haus in Pipera, Kreis Ilfov, und einen Mercedes zu kaufen. Zu seiner Verteidigung sagte Drăghici damals, das Haus stehe als Sitz für die Online-Tätigkeit der PSD zur Verfügung.