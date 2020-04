Examen finden unter besonderen Bedingungen statt

Bukarest (ADZ) - Am Mittwoch empfing Staatspräsident Klaus Johannis Bildungsministerin Monica Anisie zu einem Gespräch über eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Anisie stellte verschiedene Szenarien dar, betonte jedoch, diese hingen von den Einschätzungen des Gesundheitsministeriums ab. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs müsse stufenweise und unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen für Schüler und Lehrkörper erfolgen.



Möglicherweise sollen zuerst nur die Schüler der Abschlussklassen antreten. Diese sollen ihre Examen planmäßig ablegen, jedoch unter besonderen Bedingungen. Der Lehrstoff des zweiten Semesters werde nicht gefordert. Möglich sei auch eine Verlängerung des Schuljahres um eine Woche oder bis Mitte Juni. Die Aufnahmeprüfungen an den Universitäten könnten online erfolgen. Anisie habe den Unterrichtsministern anderer EU-Staaten die Festlegung eines einheitlichen Termins vorgeschlagen, um Schüler, die sich im Ausland einschreiben wollen, nicht zu benachteiligen. Ab nächster Woche ist die Teilnahme für alle Schüler am Online-Unterricht Pflicht. Wer keinen Computer hat, kann sich einen von der Schule leihen, Eltern haften dafür.