Experten warnen: Diabetes in Rumänien steigend

Bukarest (ADZ) – Einer von 12 Erwachsenen in Rumänien ist zuckerkrank – im Vergleich zum EU-Mittel von 1:11, warnt die Rumänische Gesellschaft für Diabetes, Ernährung und Stoffwechselkrankheiten zum Welt-Diabetestag am Dienstag. Rund einer von zwei Fällen bleibt undiagnostiziert, sieben von zehn werden erst im fortgeschrittenen Stadium ärztlich behandelt. Mangelnde Früherkennung und Nichtbeachten von Empfehlungen zu Therapie und Lebensstil kann zu schweren Komplikationen führen, heißt es weiter. Die Zahl der Diabetiker ist laut WHO weltweit gestiegen, mit zunehmendem Trend: bis 2045 auf geschätzte 12,2 Prozent.