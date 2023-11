F-16-Trainingszentrum bei Fetești eröffnet

Eröffnungszeremonie des europäischen F-16-Trainingszentrums auf der Luftwaffenbasis 86 in Fetești am Montag: Das erste europäische Projekt dieser Art gilt als wichtiger Meilenstein. Hier sollen neben ukrainischen Kampfpiloten auch rumänische Piloten an den 32 aus Norwegen erworbenen, in Kürze in den Bestand der Rumänischen Luftwaffe eintretenden F-16 Militärjets ausgebildet werden. Foto: Inquam Photos / George Călin