F16-Kampfjets für Ukraine bald in Rumänien

Bukarest (ADZ) – In den nächsten zwei Wochen werden die ersten beiden von den Niederlanden für die Ukraine gespendeten F16-Kampfjets sowie weitere Patriot-Raketen im kürzlich errichteten F16-Trainingscamp auf der Fliegerbasis 86 „Fliegerleutnant Gheorghe Miciorniță“ in Rumänien eintreffen, hat der niederländische Premierminister Mark Rutte in einer Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angekündigt. Auch Dänemark, Norwegen und Belgien haben ähnliche Lieferungen versprochen, ohne konkrete Termine zu nennen.

Das F-16 Trainingscamp sei in erster Linie für die Ausbildung rumänischer Piloten gedacht, erklärte im September Verteidigungsminister Angel Tîlvăr (PSD). Doch werden dort in Kürze auch ukrainische Piloten sowie Piloten von NATO-Staaten instruiert werden können. Des Weiteren hat Rutte die Zurverfügungstellung von Patroullienschiffen zur Gewährleistung der Sicherheit der ukrainischen Getreideexporte auf dem Schwarzen Meer versprochen.