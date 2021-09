Falsche Impfbescheinigung: Ermittlungen in 200 Fällen

Bukarest (ADZ) – In etwa 200 Fällen wird derzeit gegen rund 400 Personen wegen gefälschter Zertifikate von Covid-19-Impfungen ermittelt, wie Innenminister Lucian Bode auf einer Videokonferenz bekanntgab. Das Innenministerium gehe mit verschiedenen Mitteln gegen diese Praxis vor, die alle Menschen im Umfeld der Täter gefährde.



Zum einen betrifft dies die sogenannten „Waschbecken-Impfungen“, auf die der Arzt Cristian Oancea vom Victor-Babeș-Spital für Infektionskrankheiten in Temeswar/Timișoara aufmerksam gemacht hatte: Dabei wird der betreffenden Person das Vakzin nicht verabreicht, sondern ins Waschbecken geschüttet, gegen Bezahlung wird dennoch ein Impfnachweis ausgestellt.



Ein anderer Fall betrifft eine Hausärztin in Pucioasa im Kreis Dâmbovița, der vorgeworfen wird, für dutzende Fußballspieler des örtlichen Vereines gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben, wodurch sie auch die Krankenkasse um 400 Lei betrogen habe.