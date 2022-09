Fast drei Viertel rechnen mit schwerer Wirtschaftskrise

Bukarest (ADZ) - 73 Prozent der Rumänen rechnen mit einer schweren Wirtschaftskrise. Dies ergibt sich aus einer Umfrage von Avangarde, im Auftrag des Nachrichtenportals G4Media zwischen dem 24. und 30. August über Telefoninterviews, die an einer Stichprobe von 880 Personen durchgeführt wurde. Der Hauptgrund für die Sorge der Hälfte der Befragten sei die Inflation, gefolgt von der Energiekrise für 17 Prozent, der Nahrungsmittelkrise (15 Prozent) und der Erhöhung der Bankzinsen (10 Prozent).

Zwei Drittel der Befragten erklären, dass sie inflationsbedingt weniger konsumiert und am meisten bei Lebensmitteln, Haushaltswaren und Kleidung gespart haben.

Über ein Drittel der Gasheizungsnutzer geben an, aus Angst vor steigenden Gasrechnungen alternative Heizsysteme in Betracht zu ziehen, während mehr als zwei Drittel der Teilnehmer bereits in die Reduzierung des Stromverbrauchs im Allgemeinen durch effizientere Geräte, LED-Lampen usw. investiert haben.