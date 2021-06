Feinstaub: Rumänische Städte im EU-Vergleich

Bukarest (ADZ) – Bukarest liegt auf Platz 263 von 323 europäischen Städten mit über 50.000 Einwohnern, was die Luftqualität in Bezug auf Feinstaubbelastung betrifft, verrät die jüngste Studie der Europäischen Umweltagentur, basierend auf den Messdaten der letzten beiden Jahre. Die ersten Plätze belegen Umea (Schweden), Tampere (Finnland), Funchal (Portugal) und Tallinn (Estland). Schlusslichter sind Vicenza und Cremona (Italien), Slavonsky Brod (Kroatien) und Nowy Sacz (Polen). Unter den erfassten rumänischen Städten liegt Botoșani mit Platz 223 an der Spitze. Noch schlechter als Bukarest schneiden Temeswar mit Platz 267 und Kronstadt/Brașov mit Platz 273 ab. Zum Vergleich: Die Feinstaubwerte des Erstplatzierten betragen 3,7 Mikrogramm pro Kubikmeter, die von Bukarest 16,4. Insgesamt verbessert sich die Luftqualität in Europa generell seit Jahren stetig, doch gibt es immer noch Städte, vorwiegend in Regionen mit Industrie, die massiv unter Luftverschmutzung durch Feinstaub und Ozon leiden.