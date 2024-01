Ferma Dacilor: Ermittlungen zu Großbrand auf Hochtouren

Cornel Dinicu, der De-facto-Geschäftsführer der am Weihnachtsdienstag abgebrannten Ferma Dacilor, wurde zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern der Geschäftsleitung für 24 Stunden festgenommen, teilt die zuständige Staatsanwaltschaft in Prahova mit. Dinicu hatte sich zuvor in einem Interview als Gründer des touristischen Komplexes dargestellt, sein Name taucht in den Firmenakten jedoch nicht auf. | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik