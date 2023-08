Finanzbeamte drohen mit Streik

Bukarest (ADZ) - Die Gewerkschaft der im Finanzwesen Beschäftigten hat das Arbeitsministerium am Mittwoch schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, dass im bestehenden Tarifkonflikt trotz wiederholter Verhandlungen mit dem Finanzministerium nach wie vor keine Einigung erzielt werden konnte und ihre Mitglieder daher eine Urabstimmung in Betracht ziehen, um in einen unbefristeten Streik zu treten. Die Finanzbeamten fordern neben Lohnerhöhungen auch Personalaufstockungen und bessere Arbeitsbedingungen.