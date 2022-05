Firea kündigt Einführung der Frauenquote an

Bukarest (ADZ) – Familienministerin Gabriela Firea Pandele (PSD), bekanntlich die einzige Frau im Kabinett von Premierminister Nicolae Ciucă (PNL), hat am Donnerstag die Einführung einer Frauenquote hierzulande angekündigt. Die einschlägige Gesetzesvorlage sehe die Einführung einer Frauenquote im öffentlichen Dienst sowie in Staatsunternehmen vor, da diese bisher gemessen an den privaten Unternehmen in puncto von Frauen bekleideten Führungspositionen im Top- sowie dem mittleren Management leider weit hinterherhinken würden, sagte die Ministerin den Medien. Welche Quote die Regierung dabei ins Auge fassen will bzw. wie hoch der Anteil von Frauen in Führungspositionen letztlich ausfallen soll, sagte Firea nicht.



Darüber hinaus kündigte die Familienministerin auch einen zweiten Gesetzentwurf an, der arbeitssuchenden Frauen im Alter von mehr als 40 Jahren zugutekommen soll bzw. etliche Erleichterungen für Arbeitnehmer vorsieht, die Bewerberinnen von mehr als 40 Jahren einstellen. Viele Arbeitnehmer würden die Meinung vertreten, dass reifere Frauen und vor allem Mütter „weniger produktiv“ seien, weswegen man mit einigen Erleichterungen dagegensteuern wolle, teilte Firea mit.