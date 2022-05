First Lady Jill Biden besucht Rumänien

Bukarest (ADZ) – Die Gattin von US-Präsident Joe Biden wird am heutigen Freitag in Rumänien erwartet. Die amerikanische First Lady soll zunächst US-Truppenangehörigen auf dem Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogălniceanu im Osten des Landes begegnen, bevor sie dann am Samstag in die Hauptstadt Bukarest reist, berichtet CNN unter Berufung auf Quellen aus dem Weißen Haus. Schwerpunktthema des Aufenthalts in Bukarest ist die Situation der ukrainischen Flüchtlinge, die sich vor dem Krieg nach Rumänien gerettet haben. Dr. Biden wird vor diesem Hintergrund mit Mitgliedern der rumänischen Regierung und mit humanitären Helfern zusammenkommen.



Die First Lady, die in ihrer Heimat an einem Community College unterrichtet, soll sich in Bukarest auch mit Pädagogen treffen, die mit vertriebenen ukrainischen Kindern arbeiten und ihnen bei der Anpassung an ihre neue Umgebung helfen, so CNN. Nach übereinstimmenden Medienberichten im Vorfeld des Besuches ist auch ein Treffen mit der Gattin des rumänischen Präsidenten möglich. Carmen Johannis ist ebenfalls Lehrerin von Beruf. Rumänien hat nach Polen den größten Zustrom ukrainischer Flüchtlinge im Zuge der Krise zu verzeichnen. Nach Daten des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) kamen seit Beginn des Krieges vor drei Monaten rund 850.000 Menschen aus der Ukraine über die Grenze ins Land. Nach Angaben der rumänischen Familienministerin Gabriela Firea haben fast 40.000 ukrainische Kinder in Rumänien Zuflucht gesucht.



Für Dr. Biden ist das schon der zweite Besuch in Rumänien: Sie reiste 2014 an der Seite ihres Mannes, der zum betreffenden Zeitpunkt US-Vizepräsident war.



Die First Lady soll nach Rumänien auch die Slowakei besuchen, wo sie sich mit ukrainischen Flüchtlingen zu treffen plant.