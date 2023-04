Flüchtiger Ex-Parlamentarier Rizea ausgeliefert

Chișinău/Vaslui (ADZ) - Der wegen Korruptionsdelikten zu knapp fünf Jahren Haft verurteilte und seit 2017 in die Republik Moldau abgetauchte frühere PSD-Abgeordnete Cristian Rizea ist in der Nacht auf Freitag nach Rumänien ausgeliefert bzw. abgeschoben worden, nachdem ihn die moldauischen Behörden davor in Chișinău festgenommen und zur unerwünschten Person erklärt hatten. Rizea hatte in Moldau sowohl die Staatsangehörigkeit als auch politisches Asyl beantragt – erstere wurde ihm zunächst gewährt und dann wieder abgesprochen, während das Asyl ihm verweigert blieb. Der 54-Jährige steht inzwischen auch im Visier der moldauischen Ermittler.