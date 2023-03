Flüchtiger Lokalbaron stellt sich Polizei in Bari

Bari/Bukarest (ADZ) - Der zur europaweiten Fahndung ausgeschriebene Ex-Kreisratschef von Neamț, Ionel Arsene (PSD), hat sich am Montag der italienischen Polizei gestellt. Wie die Medien unter Berufung auf Justizkreise berichteten, befindet sich Arsene zurzeit in der süditalienischen Stadt Bari in Polizeigewahrsam. Der ehemals hocheinflussreiche PSD-Lokalbaron war vor knapp drei Wochen nach einem fünf Jahre währenden Prozess wegen Korruptionsdelikten bzw. Einflussnahme und Bestechungsannahme rechtskräftig zu sechs Jahren und acht Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden; sein Haftantritt blieb allerdings aus, da er sich noch vor dem Urteilsspruch nach Italien absetzte.



Rumänien muss nun bei den italienischen Behörden Arsenes Auslieferung beantragen. Allerdings haben die rumänischen Justizbehörden bis dato keine guten Erfahrungen mit der italienischen Justiz gemacht – letztere hat bisher wiederholt Auslieferungen nach Rumänien abgelehnt. Sollten sich zudem Pressespekulationen bewahrheiten, denen zufolge Arsene seit einigen Jahren auch die italienische Staatsangehörigkeit hält, dürfte sich seine Auslieferung noch weiter verkomplizieren.