Folgenreiche Geburtstagsfeier für den Regierungschef

Bukarest (ADZ) - Ein geleaktes Foto von einer informellen Geburtstagsfeier des Premiers hat Ludovic Orban am Wochenende in schwere Bedrängnis gebracht.



Das offenkundig am 25. Mai, Orbans Geburtstag, geschossene Foto, das letzte Tage PSD-Politikern zugespielt und von diesen über Facebook verbreitet worden war, zeigt den Regierungschef in seinem Büro rauchend, trinkend und ohne Schutzmaske, womit er sowohl gegen die von seinem Kabinett erlassene Nasen-Mundschutz-Pflicht in allen öffentlichen geschlossenen Räumen als auch gegen das ebenda seit Jahren geltende Rauchverbot verstieß. Auf dem Foto zu sehen sind neben dem entspannt sitzenden Premier auch Außenminister Bogdan Aurescu, der eine Zigarre raucht, Vizepremierministerin Raluca Turcan, Wirtschaftsminister Virgil Popescu und Transportminister Lucian Bode. Von den feiernden Kabinettsmitgliedern trägt lediglich Turcan eine Schutzmaske – allerdings falsch bzw. unter dem Kinn.



Das geleakte Foto sorgte für jede Menge Negativ-Schlagzeilen und spöttische Kommentare im Netz. Der um Schadensbegrenzung bemühte Regierungschef erstattete daraufhin Selbstanzeige bei der Bukarester Polizei, die ihn wegen Verstößen gegen Rauchverbot und Atemschutz-Pflicht mit zwei Bußgeldern von je 3000 Lei belegte. Auch die restlichen Minister mussten Bußgelder berappen.



PSD-Interimschef Marcel Ciolacu forderte prompt den umgehenden Rücktritt des Regierungschefs – Orban habe jede Glaubwürdigkeit verspielt. Renew Europe-Fraktionschef Dacian Cioloș warf Ciolacu daraufhin Scheinheiligkeit vor: Als Ex-Kammerpräsident Liviu Dragnea oder die früheren PSD-Premiers Grindeanu und Tudose in ihren Büroräumen „wie Schlote“ geraucht hätten, habe er sich nicht daran gestört, obwohl das Rauchverbot längst gegolten habe, so Cioloș.