Ford Craiova hat Entlassungen angekündigt

Craiova (ADZ) - Die Ford-Fabrik in Craiova kündigte am Dienstag an, einen Teil der befristeten Arbeitsverträge seiner Angestellten nicht verlängern zu können. Die Sprecherin des Werks, Ana Maria Timiș, berief sich dabei auf die aktuelle Marktlage. Ford hat am 4. Mai die Produktion von Fahrzeugen und Motoren in seinen Hauptwerken in Europa wieder aufgenommen. Für das Werk in Craiova, das am 19. März wegen der Pandemie schließen musste, wurde eine etappenweise Reaktivierung der Produktion in einer einzigen Schicht angekündigt. Dies betrifft sowohl die Abteilung Fahrzeugmontage als auch die Motorenabteilung.