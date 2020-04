Frühere Rentenauszahlung

Bukarest (ADZ) - Laut Mitteilung der Rumänischen Post von Mittwoch hat die Auszahlung der Renten bereits angefangen und die Postbeamten bemühen sich, dass Rentner ohne Bankkonto in Anbetracht des nahenden Osterfestes ihre Geldrechte früher als zum üblichen Zahlungstermin in der Zeitspanne vom 1. bis zum 15. des Monats April erhalten. Den Briefträgern wurden Schutzmittel wie OP-Masken und -Handschuhe sowie Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, sie werden das Rentengeld in Umschlägen liefern.