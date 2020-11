Führerscheine gegen Schmiergeld ausgestellt

Bukarest (ADZ) – Über eine Million Euro, in Aktenkoffern und Eimern versteckt, sowie Dutzende Luxusuhren und Schmuckstücke haben Staatsanwälte der Antikorruptionsbehörde DNA während einer Durchsuchung bei der Dienststelle für Führerscheine Suceava sowie bei Hausdurchsuchungen in den Wohnungen von Angestellten am Donnerstag sicherstellen können. Zu dem Netz sollen laut Pressemitteilung des Innenministeriums mehrere Beamte, darunter auch Polizisten gehören, die nun im dringenden Verdacht auf wiederholte Bestechlichkeit, Amtsmissbrauch, Einflussnahme, Begünstigung sowie Bildung einer kriminellen Vereinigung stehen. Die Schmiergeld-Straftaten sollen zwischen 2018 und 2020 begangen worden sein. So mussten 300 bis 1500 Euro bezahlt werden, damit ein Kandidat problemlos den praktischen Teil der Fahrprüfung besteht, der Erfolg bei dem theoretischen Teil der Prüfung war bei einer Bestechung von 3000 bis 6000 Euro gesichert.



Schmiergeld soll in Suceava auch bei der KfZ-Zulassung kassiert worden sein, für eine Bestechung von 200 bis 1000 Euro wurde das Fahrzeug trotz offensichtlicher technischer Mängel oder fehlender Dokumente zugelassen.