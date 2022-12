Fünf Todesfälle pro Tag im Straßenverkehr

Bukarest (ADZ) – Im Jahr 2021 wurden auf Rumäniens Straßen durchschnittlich fünf Personen pro Tag getötet und zehn weitere schwer verletzt. Laut Polizeibericht wurden insgesamt 26.806 Unfälle registriert – damit weist das Land weiterhin europaweit die höchste Unfallrate pro Kopf auf. 4915 (18,3 Prozent) davon waren schwere Unfälle, bei denen 1779 Personen ums Leben kamen. Dabei waren im ländlichen Gebiet 37,2 Prozent aller Unfälle tödlich, im städtischen Raum 22,3 Prozent.



Im Vergleich zum Jahr 2020 wurden 1356 weniger schwere Verkehrsunfälle gezählt (-21,6 Prozent), auch die Anzahl der Schwerverletzten sank (um 1692 Personen bzw. 30,9 Prozent) – die Anzahl der Getöteten stieg aber um 133 Personen (+8,1 Prozent).



Im Jahresverlauf wurden am meisten Unfälle im August registriert. Unter den Wochentagen ist der Freitag am unfallträchtigsten, und bezüglich der Tageszeit zeigt sich der Abendverkehr zwischen fünf und sechs Uhr am gefährlichsten.