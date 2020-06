Fünf weitere Länder in grüne Zone aufgenommen

Bukarest (ADZ) - Am Dienstag wurde die Liste der Länder der grünen Zone, deren Einreisende von der Quarantänepflicht ausgenommen sind, um Frankreich (kontinentales Territorium), Italien, Finnland, Estland und Irland erweitert. Seit gestern kann auch der Flugverkehr mit diesen Ländern wieder aufgenommen werden. Als Kriterien für die Aufnahme in die vom Gesundheitsamt erstellte Liste gilt die Anzahl der neuen Fälle in den letzten 14 Tagen, es müssen weniger als 5 pro eine Million Einwohner sein. Die Liste kann unter www.cnscbt.ro eingesehen werden und umfasst 22 Länder.

In Anbetracht der Tatsache, dass in Rumänien eine beschleunigte Verbreitung von Covid-19 stattfindet, kündigte Gesundheitsminister Nelu Tătaru an, ab Dienstag asymptomatische oder leicht symptomatische Fälle nach zehn Tagen Überwachung im Spital zu entlassen. Jene mit noch positivem Testergebnis würden für 14 Tage zu Hause isoliert. Die Maßnahme soll den Stau in Spitälern abbauen.