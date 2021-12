Fußball und Impfung – häufigste Google-Suchen 2021

Bukarest (ADZ) – 2021 wurde auf Google am häufigsten nach der um ein Jahr verschobenen Fußball-europameisterschaft „Euro 2020“ gesucht. Entsprechend dieser Woche veröffentlichter Daten des Internetkonzerns folgen auf den weiteren Plätzen wenig überraschend die Impfung betreffende Suchen: „certificat verde“ (grünes Zertifikat) und „loteria vaccinării“ (Impflotterie). Die meistgesuchten Personen waren Schauspielerin Alexandra Dinu, bei Filmen und Serien wurde am öftesten nach „Squid Game“ gegoogelt.



In der Kategorie Rezepte wurde am häufigsten nach dem Pudding „să fac spume dacă știu“ (etwa: „ich könnte überschäumen, wenn ich‘s wüsste“) gesucht. Die Bezeichnung für den Pudding, für den Rezepte online zu finden sind, hat sich zunächst durch ein TikTok-Video und anschließend über die Plattform hinaus viral verbreitet; im Video antwortet die Mutter eines Nutzers auf die Frage nach der Pudding-Bezeichnung mit „să fac spume dacă știu“. Am zweithäufigsten wurde nach dem Rezept für eingelegten Kohl gesucht.