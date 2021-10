Gabriela Firea an Covid erkrankt

Bukarest (ADZ) – Die Bukarester Ex-Oberbürgermeisterin und amtierende Senatorin Gabriela Firea (PSD) hat am Donnerstag auf ihrem Facebook-Konto bekannt gegeben, dass sie an Covid erkrankt ist. Dies gab sie als Begründung für ihr Fernbleiben von der Vertrauensabstimmung des designierten Premierministers Dacian Cioloș im Parlament an. Firea schrieb, sie und ihre Familienmitglieder hätten die dritte Impfdosis bereits vor drei Wochen erhalten, seien aber nun positiv gestestet worden und litten an einer leichten Form der Krankheit.