Gasimporte fast 20% gesunken

Bukarest (ADZ) – Die Gasimporte sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 19,2 Prozent gesunken, so das Nationale Statistikamt (INS). Rumänien hat in diesem Zeitraum 1666 Millionen Tonnen Öleinheiten (toe) an Gas importiert, 396.200 toe weniger als im selben Zeitraum des Vorjahrs. Die eigene Gasproduktion betrug in diesem Zeitraum nahezu 5,17 Millionen toe. Die Nationale Kommission für Strategie und Prognosen erwartet für das ganze Jahr 2022 eine Gasproduktion von 7,45 Millionen toe und Importe in Höhe von 2,33 Millionen.