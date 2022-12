Gasverbrauch: EU übertrifft eigenes Einsparungs-Ziel

Bukarest (ADZ) – Die EU-Staaten haben ihr Ziel, den Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent zu senken, bis Ende November bereits übertroffen: Im Zeitraum zwischen August und November wurde im EU-Schnitt um 20,1 Prozent weniger Erdgas verbraucht als durchschnittlich im selben Zeitraum in den fünf vorherigen Jahren. Dies belegen die Daten, die das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) am Dienstag veröffentlichte.



Mit 52,3 Prozent gelang Finnland die höchste Einsparung, dagegen erreichten Spanien, Italien und Portugal das 15-Prozent-Ziel nicht. Malta (+7,1 Prozent) und die Slowakei (+2,6 Prozent) erhöhten sogar ihren Verbrauch. Rumänien dagegen liegt mit Einsparungen um 35 Prozent an fünfter Stelle im EU-Vergleich.



Auslöser für die Sparmaßnahmen war der Rückgang der russischen Gaslieferungen, der weiterhin Anlass zur Sorge um die Energieversorgung Europas gibt. Ein EU-Abkommen soll in Zukunft den gemeinsamen Gas-Einkauf ermöglichen.