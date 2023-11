Gaza: Weitere Rumänen evakuiert bzw. ausgeflogen

Kairo/Rafah/Bukarest (ADZ) - Weitere 41 Rumänen, größtenteils Doppelstaatler, aus Gaza sind am Sonntagmorgen in die Heimat ausgeflogen worden, nachdem ihr zunächst für Samstag geplanter Flug von Kairo nach Bukarest an Bord einer Chartermaschine wegen eines technischen Defekts ausgefallen war. Die rumänischen Behörden schickten schließlich einen militärischen Mehrzwecktransporter vom Typ Spartan nach Kairo, um die neue Gruppe evakuierter Personen auszufliegen. Eine dritte Gruppe von insgesamt 86 Personen mit rumänischem Pass schaffte es derweil am Sonntag, den einzigen Grenzübergang zu Ägypten, Rafah, zu passieren.