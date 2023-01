Gebrüder Tate in Bukarest verhaftet

Bukarest (ADZ) – Die britischen Brüder Andrew und Tristan Tate sind zusammen mit zwei Rumäninnen am Freitag von der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT wegen Menschenhandels, Vergewaltigung und Organisation eines kriminellen Netzwerks für 30 Tage in Untersuchungshaft genommen worden, teilte DIICOT in einer Pressemitteilung mit, nachdem die Polizei bereits am Donnerstag fünf Hausdurchsuchungen durchgeführt hatte. Die Millionäre sollen zusammen mit den beiden Rumäninnen ein Netzwerk aufgebaut und sechs Frauen über die sogenannte „Loverboy“-Methode mit Versprechungen einer langfristigen Beziehung angelockt, diese aber unter Einsatz physischer und psychischer Gewalt gezwungen haben, Pornofilme in einer Bukarester Villa zu drehen, welche im Nachhinein auf diversen Internetseiten, insbesondere auf onlyfans.com, verkauft wurden, berichtet G4media.ro. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstagmorgen das gesamte Vermögen der Gebrüder beschlagnahmt, wie Mediafax berichtet.