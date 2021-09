Bukarest (ADZ) – Zwei Mitarbeiter des Rathauses Drobeta-Turnu Severin werden verdächtigt, zwischen 15. Mai und 25. Juni für 96 Personen gefälschte Impfzertifikate ausgestellt zu haben. Die Beamten des Ermittlungsdienstes für Wirtschaftskriminalität der Polizeiinspektion des Kreises Mehedinți führten am Mittwochmorgen Hausdurchsuchungen in den Kreisen Mehedinți, Dolj und Karasch-Severin durch. Dabei wurden 66 Personen verhaftet, wie das Kreisinspektorat IPJ in einer Pressemitteilung bekanntgab.