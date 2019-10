George Ciamba ist Botschafter in Griechenland

Bukarest (ADZ) - George Ciamba ist von Staatspräsident Klaus Johannis zum Botschafter Rumäniens in Griechenland ernannt worden. Ciamba hatte das gleiche Amt schon von 2005 bis 2012 inne, schon seit 1990 war er im Außenministerium tätig gewesen. 2018 war er auf Vorschlag der damaligen Premierministerin Dăncilă zum Minister für Europäische Angelegenheiten ernannt worden und war während der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft als Ratsvorsitzender tätig.

Zum Botschafter Rumäniens in Lettland ist Cosmin-George Dinescu bestellt worden, der seit dem Frühjahr schon in Litauen dasselbe Amt belegt.