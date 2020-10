Gericht bestätigt Bukarester Oberbürgermeister

Bukarest (ADZ) - Das Bukarester Berufungsgericht hat am Montag die insgesamt 52 Einsprüche ehemaliger und neuer PSD-Stadträte gegen den gewählten Oberbürgermeister der Hauptstadt, Nicușor Dan, abgelehnt. Das Urteil des Berufungsgerichts ist rechtskräftig, Dans umgehender Amtseinführung steht folglich nichts mehr im Wege. Der 50-jährige Bürgerrechtler und studierte Mathematiker wird sein Amt voraussichtlich noch diese Tage antreten – mehr als einen Monat nach seinem Wahlsieg vom 27. September.



In einer ersten Reaktion dankte der gewählte Oberbürgermeister den Bukarestern nochmals für das in ihn gesetzte Vertrauen sowie für ihren an den Wahlurnen zum Ausdruck gebrachten Wunsch, in einer „verwaltungsmäßig verwaisten“ Hauptstadt endlich reale Änderungen anzustoßen. Die von Nicușor Dan gegründete Partei USR reagierte ihrerseits, indem sie seiner Amtsvorgängerin Gabriela Firea Pandele virtuell bzw. via Facebook die Tür wies. Die abgewählte PSD-Politikerin hatte erst letzte Tage für Empörung gesorgt, nachdem sie ein Foto von sich in ihrem Rathaus-Büro auf Facebook gepostet und dazu getextet hatte, sie sei „wie Stahl“ und „immer noch hier“.