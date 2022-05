Gesetz soll Nachhilfestunden durch eigenen Lehrer verbieten

Bukarest (ADZ) – Bildungsminister Sorin Cîmpeanu will Lehrern künftig per Gesetz verbieten lassen, den Schülern der Klasse, in der sie selbst unterrichten, auch Nachhilfestunden zu erteilen. Man könne die Eltern zwar nicht daran hindern, in die Bildung ihrer Kinder zu investieren, doch sei es „eine Sache des gesunden Menschenverstands”, dass Lehrer nicht den eigenen Schülern an der Schule, an der sie unterrichten, Nachhilfestunden geben, erklärte der Minister am Dienstagabend gegenüber dem staatlichen Nachrichtensender TVR. Eine bereits bestehende Vorschrift existiere zwar seit 2018, diese sei jedoch bisher missachtet worden.



Im Rahmen der Implementierung des Projekts „Gebildetes Rumänien” soll die Ministeranordnung zum Gesetz erhoben werden. Eine nationale Schulinspektionskommission aus „moralisch und professionell redlichen und makellosen” Lehrern mit Erfahrung in Schulinspektion soll eingerichtet werden, um über die Einhaltung dieser und anderer ethischer Normen zu wachen. Nachdem das Basis-Gesetzespaket angenommen wurde, werde auch eine Methodologie mit konkreten Prozeduren dazu festgelegt, fügte der Bildungsminister hinzu.