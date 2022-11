Gesetzesnovelle: Test und Therapie für Nichtversicherte

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer hat am Montag als entscheidendes Gremium den Entwurf der Regierungsverordnung 37/2022 zur Gesundheitsreform mit 223 Für-Stimmen, 4 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen angenommen, so Agerpres. Das Projekt erlaubt dem Gesundheitsministerium in Fällen von biologischem oder epidemiologischem Risiko, Zentren für Impfung, Diagnostik, Evaluierung und Behandlung in Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, dörflichen Arzneimittelausgabestellen, Kreisgesundheitsämtern etc. einzurichten. Unter anderem sieht die Gesetzesnovelle vor, dass Nichtversicherte die gleichen Leistungen wie Versicherte in Anspruch nehmen können, um sich auf Hepatitis B und C sowie HIV testen zu lassen und in der Folge Zugang zu entsprechenden Therapien zu erhalten. Ebenfalls wird die Abrechnung immunologischer Arzneimittel über die Krankenversicherung sowie die Abrechnung von Arzneimittelkosten für Patienten geklärt, für die eine Behandlung im Ausland in Frage kommt.