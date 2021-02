Gesundheitsbehörden rechnen mit dritter Corona-Welle

Bukarest (ADZ) – Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus ist in den letzten Tagen erneut gestiegen, allein am Donnerstag wurden knapp 4000 gemeldet – der höchste Stand der letzten sechs Wochen. Die Gesundheitsbehörden rechnen daher zunehmend mit einer dritten Welle der Corona-Epidemie im Land; nach Angaben des Landesgesundheitsamts (INSP) geht das schlimmste Szenario der Behörden von knapp 9000 täglichen Neuinfektionen in der zweiten März-Hälfte aus.



Den Gesundheitsexperten zufolge ist die Tendenz des Inzidenzwertes seit zwei Wochen eine stetig steigende, was zweifelsfrei auch auf die Wiedereröffnung der Schulen zurückzuführen sei. In der Hauptstadt sowie in vielen Großstädten steige die Inzidenzrate, zudem sei die hochansteckende britische Mutante B.1.1.7 bereits in mehr als der Hälfte der Landeskreise nachgewiesen worden, so das Landesgesundheitsamt.



Der bekannteste Virologe des Landes, PSD-Senator Alexandru Rafila, erläuterte den Medien, dass es zurzeit eine Art „Wettrennen“ gebe zwischen dem Impftempo einerseits und den steigenden Neuinfektionen andererseits. Je mehr geimpft werde, desto niedriger werde die Zahl der Neuinfektionen sein.



Regierungschef Florin Cîțu (PNL) war am Donnerstag bemüht, trotz bedenklicher Zahlen keine Panikstimmung aufkommen zu lassen: Das schwärzeste Szenario werde gewiss nicht eintreten, die Realität sei weniger schlimm und die britische Mutante immerhin einigermaßen „unter Kontrolle“. Nichtsdestotrotz warnte der Premierminister vor einer leichtsinnigen Lockerung der eigenen Schutzvorkehrungen – die Zeit dafür sei noch keineswegs gekommen. Cîțu fügte hinzu, dass die Regierung gegenwärtig keine weiteren Corona-Einschränkungen überlegt.