Gesundheitskarte bis 30. September ausgesetzt

Bukarest (ADZ) - In der medizinischen Grundversorgung sowie in Fachambulatorien wird die Gesundheitskarte noch bis 30. September nicht notwendig sein, heißt es in einer Mitteilung der Nationalen Krankenkasse – andere medizinische Leistungen würden ab 1. Juli mit der Karte abgerechnet. Ärzte in Spitälern können Rezepte für Medikamente für 90 Tage ausstellen, die notwendigen Dokumente können elektronisch oder über eine andere Person übermittelt werden. Auch Allgemein- und verschiedene Fachärzte erhielten einige Sonderrechte – die Maßnahmen sollen dem Gesundheitszustand der Bevölkerung dienen.