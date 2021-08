Gesundheitsministerin will Anreize für Impfkampagne

Bukarest (ADZ) – Im Kontext der hierzulande bereits angerollten vierten Corona-Welle bzw. steigenden Zahl der Neuinfektionen (244 am Donnerstag) überlegt Gesundheitsministerin Ioana Mihăilă (USR-PLUS) diverse Anreize, um die eingebrochene Impfkampagne wieder etwas in Schwung zu bringen. Sie habe der Regierung eine Reihe von Vorschlägen zur Ankurbelung der Impfkampagne unterbreitet – etwa Tombolas und Lebensmittelgutscheine für Impflinge sowie die Möglichkeit, sich auch in Ambulatorien oder daheim, durch den Hausarzt, immunisieren zu lassen, erläuterte Mihăilă am Mittwoch. Die Vorschläge seien bereits im Koordinierungskomitee der Impfkampagne erörtert worden, ein endgültiger Beschluss hierzu stehe jedoch noch aus, so die Ressortministerin.



Von den Medien auf die potenziellen Impfanreize angesprochen, unterstrich Staatschef Klaus Johannis, dass der rumänische Staat den Impfstoff immerhin kostenfrei zur Verfügung stellt. Sollte die Regierung tatsächlich Prämien, Tombolas und andere Anreize beschließen, so wäre dies tragbar, solange erkennbare Erfolge vorzuweisen seien, doch müsse dabei auch der Kostenaufwand im Auge behalten werden, stellte Johannis klar.