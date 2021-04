Gewahrsam nach tödlicher Polizeigewalt in Pitești

Bukarest (ADZ) – Zwei Polizeibeamte aus Pitești, Kreis Argeș, sind am Sonntag für 24 Stunden in Gewahrsam genommen worden, nachdem ihr Einsatz gegen einen 63-jährigen Mann wahrscheinlich zu dessen Tod durch Erstickung geführt hatte, so die ersten Schlussfolgerungen der Argeșer Gerichtsmediziner nach der Obduktion. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte sich am Freitag während eines Polizeieinsatzes geweigert, den Anweisungen zu folgen und die Freiluftzone eines in Brand stehenden Lokals zu räumen, worauf er, Augenzeugen zufolge, von den Polizisten brutal zu Boden geworfen und dingfest gemacht wurde. Gegen die beiden Polizisten wird nun wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Premierminister Florin Cîțu (PNL) forderte Innenminister Lucian Bode (PNL) zu einer umgehenden Untersuchung auf, antwortete jedoch ausweichend auf Fragen der Presse über eine eventuelle Entlassung des Ministers infolge mehrerer Polizeieklats und -versagen der letzten Wochen.