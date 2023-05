Gewerkschafter-Protest in Bukarest

Bukarest (ADZ) - Die drei großen Gewerkschaftskonföderationen aus dem Bildungsbereich, darunter „Spiru Haret“ und „Alma Mater“, haben am Mittwoch in Bukarest einen Großprotest mit Abertausenden Teilnehmern organisiert, um höhere Löhne einzufordern – in der Hauptstadt kam es deswegen zeitweilig zu Verkehrseinschränkungen. Die Gewerkschaftskonföderationen verlauteten zudem, für den 22. Mai einen Generalstreik im Lehrwesen ansetzen zu wollen – die einschlägige Urabstimmung der Mitglieder steige bereits.