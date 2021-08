Grabeneinbruch: Baustelle hatte keine Genehmigung

Bukarest (ADZ) – Laut ersten Ermittlungen zu dem Grabeneinbruch in Bukarest, bei dem zwei Arbeiter getötet und vier weitere verletzt wurden, verfügt die Baustelle über keine Genehmigung des staatlichen Bauinspektorats (ISC). Dessen Sprecher Tiberiu Taropa gab an, dass der Investor dem ISC das Datum des Baubeginns nicht mitgeteilt und keine gesetzlich vorgeschriebene Baugenehmigung erhalten habe.



Das betroffene Grundstück neben der Nationalbibliothek gehört dem Kulturministerium. Die Arbeiten in Auftrag gegeben hatte aber die Gesellschaft „Algorithm Residential“, die vor vier Jahren vom Gemeinderat des Sektors 3 gegründet wurde. Von dieser Seite kam bislang nur eine Facebook-Nachricht des Bürgermeisters Robert Negoiță, es sei ein „trauriger und schwieriger Tag für die Gemeinschaft“.



Laut Octavian Berceanu, Leiter der Nationalen Umweltbehörde, wurde die Wiederherstellung des Ausgangszustandes verordnet und eine Geldstrafe von 50.000 Lei verhängt.