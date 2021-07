Griechenland ab Sonntag in roter Zone

Bukarest (ADZ) – Die Einteilung von Ländern je nach epidemiologischen Risiko in rote, gelbe oder grüne Zonen wurde aktualisiert: Griechenland hat mit einer Inzidenz von 3,46 die Schwelle von drei Neuinfektionen je 1000 Einwohner binnen 14 Tagen überschritten und wird damit vom Nationalen Komitee für Notsituationen (CNSU) ab Sonntag als rote Zone gelistet, ebenso Irland. Personen, die aus diesen Ländern einreisen und nicht vollständig geimpft sind oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben, müssen sich in zweiwöchige Quarantäne begeben. Von der grünen in die gelbe Zone sind Frankreich, Belgien, die USA und Israel gewechselt.