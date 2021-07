Griechenland weiterhin in „gelber Zone“

Bukarest (ADZ) – Das Nationale Komitee für Notfallsituationen (CNSU) hat die Liste aktualisiert, die Länder je nach Inzidenz in rote, gelbe oder grüne Zonen einteilt. Griechenland verbleibt in der gelben Zone, mit Impf- oder Testnachweis ist bei der Rückreise keine Quarantäne nötig. Auch die Malediven, bislang Hochrisikogebiet, sind nun in der gelben Zone, dagegen verbleiben Großbritannien, Spanien, Portugal und die Niederlande in der roten Zone: Einreisende aus diesen Ländern müssen sich, falls ungeimpft, in Quarantäne begeben. Detaillierte Informationen finden sich auf der Homepage des Außenministeriums (mae.ro).