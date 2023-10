Grindeanu will unterstellte Behörden zurückfahren

Curtea de Argeș/Bukarest (ADZ) - Verkehrminister Sorin Grindeanu (PSD) will die seinem Ressort unterordneten Behörden und Einrichtungen erheblich zurückfahren. Gegenwärtig arbeite das Verkehrsministerium an „Umorganisierungsplänen“ für die insgesamt 53 Institutionen, die das Ressort gegenwärtig koordiniere, teilte Grindeanu am Montag am Rande eines Arbeitsbesuchs in Curtea de Argeș mit. Aus seiner Sicht gehörten „mindestens die Hälfte davon zusammengelegt“, selbst wenn sie auf den ersten Blick für unterschiedliche Bereiche wie Kontrollen oder Zertifizierungen zuständig seien – er selbst sei überzeugt, „dass dafür eine einzige Behörde reicht“, fügte der Vizepremierminister hinzu, demzufolge die Reformvorschläge seines Ministeriums Regierungschef Marcel Ciolacu (PSD) schon in den kommenden Wochen vorgelegt werden sollen.

Bezüglich der landesweit mehr als ein Dutzend CFR-Krankenhäuser, die dem Verkehrsressort gegenwärtig unterstellt sind, erläuterte Grindeanu, dass diese entweder in den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministeriums oder der Kommunalverwaltungen, gegebenenfalls auch der Universitäten für Medizin, fallen sollten.